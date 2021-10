Pays basque : le piment d'Espelette, une spécialité ancestrale

La récolte du piment d'Espelette est l'une des attractions du moment au Pays basque. Lorsqu'il est rouge éclatant, il se récolte du mois d'août au 1er décembre, une fois la rosée du matin évaporée. "Si on vient le ramasser trop tôt le matin, on a tendance à le salir avec les mains. Là il ressort brillant", explique Gilbert Darthayette, producteur de piment d'Espelette. Une fois ramassé, les piments sont cordés et séches.

Plus de 200 pproducteurs de piment

Rapporté d'Amérique du Sud par les conquistadors et cultivé depuis le 16e siècle au Pays basque, le piment d'Espelette possède aujourd'hui une appellation d'origine contrôlée (AOP). "Ici, on est à Espelette (Pyrénées-Atlantiques). Pour l'AOP on a une zone de dix villages et dans cette zone, il y a plus de 200 producteurs. Nous, on doit cultiver 25 000 pieds", explique Véronique Darthayette, productrice de piment à Espelette (Pyrénées-Atlantiques).