Orchidées : l'éclosion d'un business

Au jardin botanique de Kew Gardens, dans l'ouest de Londres, 6 200 orchidées sont actuellement exposées. C'est un tel succès commercial que dans la capitale anglaise, cela fait 24 ans qu'elles sont mises à l'honneur. "C'est très riche en couleurs, c'est une profusion de couleurs et il y a aussi une moiteur tropicale qui est agréable, c'est dépaysant", témoigne un visiteur.

90% de la production vient des Pays-Bas

70% des espaces d'orchidées ne poussent d'ailleurs pas dans la terre, mais sur des roches ou dans des arbres. "C'est plus facile d'avoir plus de lumière si on est dans un arbre, elles n'ont pas besoin de sol, elles utilisent leurs racines pour s'accrocher à l'arbre et absorber l'humidité ou les nutriments de l'air", explique Solène Dequiret, horticultrice. Mais la plupart des orchidées vendues dans le commerce proviennent de productions industrielles, aux Pays-Bas notamment, qui inondent 90% du marché européen.