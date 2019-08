"On est envahis par des odeurs de fiente" : poursuivi à cause des effluves de ses canards, un agriculteur installe des diffuseurs d'huile essentielle

Le propriétaire d'un camping a attaqué en justice son voisin agriculteur à cause de l'odeur de ses 27 000 canards.

C'est un conflit de voisinage insolite en Vendée. Le gérant d'un camping de Talmont-Saint-Hilaire, près des Sables d'Olonne, a attaqué son voisin agriculteur en référé. Il lui reproche l'odeur de ses 27 000 canards qui dérangent les campeurs, rapportent nos confères de France Bleu Loire Océan.

Élevage intensif contre tourisme

Dans les allées de son camping, Jean-François montre, de l'autre côté de la haie, chez son voisin, trois petits hangars recouvert par des bâches. "C'est de l'élevage intensif de canards. Il y a 27 000 bêtes et quand il fait chaud on est envahis par des odeurs de fiente de canards", détaille-t-il. Selon lui, les clients s'en plaignent, surtout que le camping fait aussi salle de mariage.

Le vin d'honneur sous les effluves de fientes de canards, c'est très moyenJean-François

Pour le voisin, Jean-Luc Gréau qui agriculteur installé depuis 30 ans, "il n'y a aucune odeur, aucun bruit". Il déplore la situation : "On ne peut plus travailler chez nous. On est à la campagne, je suis désolé, il n'y a pas que le bon côté de la chose". Il a monté cet élevage pour installer son fils de 20 ans, Jason, dans le métier. "La première chose que demandait l'avocat de la partie adverse, c'était quand même d'abattre 27 000 canards et de les mettre à l'équarrissage".

De l'huile essentielle diffusée contre les odeurs

Le juge lui a laissé huit jours pour supprimer les odeurs. Jean Luc Gréau a trouvé un système, déjà courant en Bretagne dans les élevages de porc.

Au niveau des ventilateurs, on va envoyer de l'eau sous forme de brume dans lequel on va insérer des huiles essentielles. Normalement, c'est sensé sentir la framboiseJean-Luc Gréau

Le juge va devoir trancher et dire si l'odeur du canard à la framboise reste une nuisance ou pas.