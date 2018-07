Myrtilles : l'or noir des Vosges

Elle est l'or noir des sommets, indispensable de la saison estivale dans le massif des Vosges. Dès l'ouverture de la saison de la myrtille, dans les pâtures, entre les rochers, ils sont nombreux le dos courbé à la recherche de la petite baie sauvage. Pour les habitants des vallées, la cueillette est presque une tradition, un héritage.

Un fruit d'été

Perché à plus de 1 000 mètres d'altitude, ce coin à myrtilles est aussi le domaine de Marianne Lochert : six mois par an, elle vit et travaille dans sa ferme, qui fait aussi office d'auberge. Elle cueille les myrtilles qu'elle cuisine pour ses clients. La gourmandise est de saison, chaque année, on ne peut profiter des myrtilles que quelques semaines : à la fin de l'été, plus de myrtilles sauvages, la ferme auberge cuisinera d'autres produits de saison.

Le JT

Les autres sujets du JT