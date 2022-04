Muguet : les clochettes sont en avance cette année !

En Loire-Atlantique, le muguet a commencé à fleurir un brin en avance cette année. Beau temps, température douce : dans l'exploitation familiale située près de Nantes (Loire-Atlantique), où s'est rendu le 13 Heures, le muguet est arrivé quatre jours plus tôt que prévu. Au total, 800 000 branches seront ramassées en quelques jours.

Pas perdre de temps

Tout le monde s'active pour préserver la qualité du muguet jusqu'au 1er mai. "Il est très bien, mais par contre, il ne faut pas perdre de temps, il faut le ramasser maintenant parce que si on attend trois-quatre jours, il sera trop tard et il sera trop fleuri pour le 1er mai, voire il sera perdu", explique Yvonnick Perrin, chef de champ. Une fois cueilli, le muguet est trié et placé au réfrigérateur. Avec 60 millions de brins écoulés chaque année, les Pays de la Loire sont la première région productrice de France.