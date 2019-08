Moissons : un cru exceptionnel en 2019

"On a stocké ici une partie de la récolte de blé", explique le céréalier Christophe Guicheux. Une tonne de blé en plus a été produite par hectare. "Par rapport aux moyennes, c'est exceptionnel. On jubile, parce que cela représente neuf mois de travail", précise le céréalier. Cette année, ce n'est pas seulement la quantité produite qui est exceptionnelle.

Une moisson de qualité

"On a vraiment un blé de qualité, avec de la protéine. On va faire un bon blé pour faire du bon pain", précise Christophe Grincheux. Pour lui, une seule explication à ce bon cru : la météo favorable, malgré des épisodes de sécheresse. Comme pour cet agriculteur, la moisson est exceptionnelle dans l'ensemble du pays : plus de 38 millions de tonnes de blé tendre ont été récoltées, soit 12% de plus que l'année dernière. Mais la contrepartie est de voir les prix chuter, avec une offre supérieure à la demande.

