Météo : les Français tentés par un retour au jardin

Dans le Nord, samedi 20 février, la nature sort doucement de sa léthargie hivernale. Avec le soleil et la douceur annoncée ces prochains jours, l’envie de jardiner revient. A Bailleul, la pépinière reçoit les clients qui se préparent à un week-end au jardin. On y trouve des arbres fruitiers, des arbustes, des végétaux cultivés sur place et vendus racine nue. “C’est la dernière ligne droite pour la partie plante en racine nue, on a encore un mois pour planter ce genre de plantes, les terres sont plus praticables, je pense que le soleil va engager les gens à aller plus au jardin”, explique Pierre Delzenne, pépiniériste.



Attention aux gelées

Commencer à jardiner oui, mais il ne faut pas se précipiter. “On se méfie beaucoup parce que c’est vrai qu’on a déjà eu des gelées tardives dans le jardin”, se rappelle une habitante de Wormhout. Les plantes en godet permettent d'aménager le jardin plus tard en saison, jusqu’à avril ou mai, mais attention à bien les arroser.

