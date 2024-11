Mercosur : la France "doit trouver des alliés" pour "bloquer" cet accord parce que le vote "sera extrêmement serré", prévient l'eurodéputé Pascal Canfin

La France "doit trouver des alliés pour former ce qu'on appelle une 'minorité de blocage', pour bloquer le Mercosur", alerte vendredi 15 novembre sur France Inter, Pascal Canfin, député européen Renew Europe, membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et membre de la Commission des affaires juridiques. Il s'oppose au projet de traité de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays latino-américains du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) parce qu'il "n'y a rien sur le climat et la biodiversité, contrairement à d'autres accords commerciaux que nous avons pu signer" et parce qu'il instaurerait "une concurrence déloyale pour nos éleveurs".

Pascal Canfin souligne qu'en France, le Mercosur fait l'unanimité contre lui. En revanche, au Parlement européen le vote "sera extrêmement serré", prévient-il. "Si comme on s'y attend – même si on fait tout pour que ça ne soit pas le cas – le Mercosur est signé par la Commission européenne dans quelques jours, quelques semaines, il viendra ensuite pour ratification au Parlement européen et là, la bataille" sera difficile, insiste le député européen. "Ça se jouera à quelques voix."

Appel à la mobilisation européenne

Pour l'élu macroniste, "ce qui fera la différence, c'est la mobilisation agricole" mais, ajoute-t-il, "pas tant en France" alors que le syndicat FNSEA appelle à la mobilisation nationale "à partir de lundi" prochain et "jusque mi-décembre". Pascal Canfin estime qu'en France, "tout le monde est convaincu", que l'opinion publique soutient les agriculteurs. L'eurodéputé appelle à la "mobilisation de tous les mouvements syndicaux agricoles en Europe, notamment dans quelques pays clés comme l'Italie et la Pologne, qui pourront faire la bascule, qui feront qu'on pourra gagner".