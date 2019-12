Maladie de Parkinson : à cause des pesticides, les agriculteurs sont plus exposés

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Pendant trente ans, Albert Chotard a exploité 35 hectares de terre sur la commune de Guer, dans le Morbihan. Il élevait des vaches et cultivait du maïs, tout comme Jacques Larcher. Tous les deux ont utilisé des pesticides en grande quantité et souffrent de la maladie de Parkinson depuis plus de vingt ans. Lorsque les premiers symptômes sont apparus, aucun des deux agriculteurs n'a fait le lien avec l'utilisation de ces produits chimiques.

La reconnaissance en maladie professionnelle

Ces cas sont loin d'être isolés, comme le constate le collectif de soutien créé en 2015. "Il y a aussi un tabou un peu culturel, parce que c'est eux même qui ont utilisé ces produits-là, donc ils se sentent un peu coupables", explique Michel Besnard, membre du collectif. Chaque année, autour de 3 000 agriculteurs seraient victimes de la maladie de Parkinson. Seulement quelques dizaines ont obtenu la reconnaissance en maladie professionnelle.

Le JT

Les autres sujets du JT