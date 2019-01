"Lundi vert" : une journée sans viande ni poisson

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Steak ou pas ? Le "lundi vert", sans viande ni poissonn ne fait pas l'unanimité. "Je vois pas pourquoi du jour au lendemain on en mangerait plus", explique une interrogée. "On dit que manger trop de viande c'est pas bon pour la santé et pour la planète", confie une autre. Quel est l'intérêt de ce lundi végétarien pour la planète ? À lui seul, l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Il provoque aussi la déforestation et des pollutions, par le biais des transports, mais aussi par les rejets des vaches.

Les Français consomment trop de viande

Quel est l'intérêt de ce "lundi vert" pour la santé des consommateurs ? Les Français consomment environ 135 grammes de produits carnés par jour. Le chiffre est en baisse, mais il est toujours trop élevé. Selon plusieurs spécialistes, consommer trop de viande rouge est mauvais pour la santé. Un lundi avec ou sans viande, mais une façon en tous cas de réfléchir à nos habitudes alimentaires.

