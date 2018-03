Loups : une meute filmée dans la Drôme

Trois loups sur la droite de l'image, puis un quatrième, et un cinquième. Une meute filmée il y a quelques semaines par cet habitant de Bouvante (Drôme). Sa caméra était installée à moins de 300 mètres de sa maison. Un film qui vient confirmer la prolifération du loup dans le secteur et le changement du comportement de la faune. En bord de route, en pleine journée, les biches ne semblent pas effrayées par l'homme, comme si elles se sentaient protégées. Mais les attaques se sont multipliées, et le nombre de carcasses visibles du bord de routes est impressionnant.

Plusieurs naissances de louveteaux à prévoir au printemps

Pas de quoi rassurer les éleveurs, quelques semaines avant la sortie de leurs troupeaux. Nicolas Brun a déjà subi une attaque l'an dernier. Pour cet éleveur de vaches, la décision est prise : elles ne sortiront pas cette année. La présence d'une meute n'est donc plus à démontrer dans ce secteur du Vercors, et la naissance de louveteaux au printemps pourrait annoncer une recrudescence des attaques sur les troupeaux.

