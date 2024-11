Loire-Atlantique : quand les cambrioleurs dévalisent les élevages

Élodie Crossuard est éleveuse de moutons en Loire-Atlantique. Le département est frappé d'une recrudescence de vols de bétail. Elle a déjà subi 11 cambriolages.

Élodie Crossuard, éleveuse de moutons en Loire-Atlantique, entame sa ronde un carnet à la main. Elle vérifie qu'aucune de ses bêtes n'a disparu dans la nuit. L'éleveuse vit dans l'angoisse de constater un nouveau vol sur son exploitation. Le plus récent remontant à mai dernier, lorsque des malfaiteurs s'en sont pris à ses 160 brebis. "Ils ont fait une marche arrière près du bâtiment et ils ont chargé", explique-t-elle en pointant son hangar.

La Loire-Atlantique particulièrement touchée

Pour elle, "C'est 22 agneaux qui ne seront pas nés fin février. C'est une perte considérable", déplore Élodie. "Si on fait le calcul, on arrive à 10 000 euros de perte", ajoute l'éleveuse. C'est le onzième vol qu'elle subit. Élodie s'est donc équipée en conséquence et a installé des caméras de vidéosurveillance sur son terrain. Elle découvre régulièrement des intrusions en pleine nuit. Depuis plus de six ans, le département de Loire-Atlantique est de loin le plus touché de France par ces vols.

