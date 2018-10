Loi alimentation : les Jeunes agriculteurs veulent faire payer aux distributeurs et aux transformateurs "ce qu'ils méritent de payer"

Alors que la loi alimentation doit être votée ce mardi à l'Assemblée nationale, Jérémy Decerle, président des Jeunes agriculteurs, a dit espérer sur franceinfo qu'elle permettra aux agriculteurs de voir la valeur ajoutée redescendre jusqu'aux agriculteurs.

"On espère qu'elle va permettre aux agriculteurs de voir la valeur ajoutée qui existe déjà dans beaucoup de filières redescendre jusqu'aux producteurs", a déclaré mardi sur franceinfo, Jérémy Decerle président des Jeunes agriculteurs, alors que la loi alimentation doit être votée mardi 2 octobre à l'Assemblée nationale. L'enjeu est de mieux rémunérer les agriculteurs en baissant les marges des distributeurs. "On doit obliger des groupes comme Leclerc ou Lactalis" à mieux rémunérer les producteurs, a-t-il ajouté. "S'il faut être un peu plus violent on le sera. J'ai l'impression qu'il n'y a que par-là que ça passe".

franceinfo : Cette loi va-t-elle permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs revenus ?

Jérémy Decerle : On espère qu'elle va permettre aux agriculteurs de voir la valeur ajoutée qui existe déjà dans beaucoup de filières redescendre jusqu'aux producteurs. C'est ce qu'on attend, même si on n'est pas encore serein à 100%. L'énergie dépensée par la profession pour faire en sorte que les états généraux de l'alimentation servent vraiment à quelque chose a été tellement importante qu'on ne va pas s'arrêter là. On a encore un peu de pain sur la planche pour rendre efficace cette loi.

Michel Edouard Leclerc a dénoncé mardi sur franceinfo ces "salopards qui veulent [le] transformer en anti-agriculteur". Faites-vous partie de ces "salopards" ?

Cela ne me dérangerait pas de faire partie de ces salopards s'il pense que c'est comme ça que cela fonctionne. Je ne dois rien à cette personne. Lui, il doit beaucoup, je pense, au monde paysan. S'il tendait à être plus généreux avec le monde agricole, ça se saurait. Je ne vais pas discuter ni polémiquer avec lui. Je sais ce que je fais pour le monde paysan, je reste assez droit dans mes bottes. Sans doute qu'il en a fait un peu. Mais cela ne saute pas aux yeux aujourd'hui que son intérêt premier soit l'agriculteur. Moi, je continue à penser que Leclerc et une bonne partie de ses collègues font payer un lourd tribut à l'agriculture et s'ils ne se remettent pas au boulot avec nous pour essayer de sortir l'agriculture de l'ornière ça va effectivement être compliqué. Nos hommes politiques, quel que soient leur bord, doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent être le plus courageux possible pour faire payer à Leclerc et compagnie ce qu'ils méritent de payer.

Qui doit payer pour l'augmentation du revenu des agriculteurs ? Ce sont d'abord les consommateurs ?

Effectivement, les consommateurs ont un rôle important dans l'augmentation des revenus des paysans. On sait aussi qu'il y a de la valeur ajoutée dans les filières. Aujourd'hui elle est mal répartie, ça doit être l'objectif de la loi de mieux la répartir. On doit obliger des groupes comme Leclerc ou Lactalis à faire en sorte que la valeur existante dans les filières revienne un peu plus chez les producteurs. A un moment donné on va se mettre en colère. On n'a pas dépensé toute notre énergie pendant un an et demi pour que rien ne se passe. On va faire en sorte que les distributeurs et les transformateurs qui ne joueraient pas le feu, le fassent. Et s'il faut être un peu plus violent on le sera. J'ai l'impression qu'il n'y a que par là que ça passe.