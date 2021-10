Littoral : les grandes marées font la joie des pêcheurs à pied

C. Guttin, G. Archiapati, C. Heude, L. Haffaf, F. Bellouti, France 3 Régions, L. Lavieille

Ils sont venus dès les premières lueurs de l'aube, sur la plage de Puys, à Dieppe (Seine-Maritime). Des pêcheurs à pied ne voulaient rater les grandes marées pour rien au monde, et pas seulement pour les coquillages. "On le fait avec mes cousins, on se retrouve en famille, on vient ramasser un seau de moules, et on les déguste", confie un pêcheur. Avec une mer à des centaines de mètres du bord, des milliers de moules sont à portée de seau.

Une nature déchaînée

Il s'agit là d'une récolte exceptionnelle, parole de pêcheur. "Pendant des années, il n'y en avait pas, il n'y avait rien, et puis là, ça vient", se réjouit un homme. Six heures plus tard, à Wimereux (Pas-de-Calais), c'est une nature déchaînée que des photographes d'un jour sont venus immortaliser. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle toutefois à la prudence. Mercredi 6 octobre, un couple de pêcheurs à pied s'est retrouvé piégé par la marée avant d'être secouru par les pompiers.