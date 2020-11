Lille : un restaurant transformé en marché pour aider les producteurs

À Lille (Nord), un restaurant s'est transformé en marché local. La cuisine du chef Florent Ladeyn est fermée. Il ne commande plus rien à ses fournisseurs et les a fait venir pour écouler leurs marchandises. "Ça me fait très plaisir de voir que mes producteurs rentrent de l'argent dans leurs entreprises", confie le chef. En une matinée, les maraîchers peuvent vendre quatre fois plus que dans un marché habituel. Un bon moyen de distribuer leurs légumes, cultivés à trente kilomètres de Lille.

Une demande bien présente

En ce deuxième confinement, la demande est bien là, mais il faut être réactif. "On ne restera pas avec nos légumes. Il faut qu'on arrive à être assez mobile, imaginatif pour trouver le client là où il est. Le client mangera, il faut juste aller le voir", explique la maraîchère Louise Derhille. Le rendez-vous est déjà pris : samedi 14 novembre, Louise s'installera à nouveau dans la salle de restaurant transformée en marché.