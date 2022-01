Lidl : les boulangers indignés à la suite de l'annonce d'une baguette de pain à 29 centimes

Pour concurrencer Leclerc et sa baguette à 0,29 euros, l'enseigne Lidl a également décidé de commercialiser des baguettes de pain à 0,29 euros, au lieu de son prix initial qui était de 0,35 euros. Michel Biero, le patron de Lidl, affirme avoir pris cette décision à contrecœur, forcé par la concurrence de Leclerc. "On est dans un marché concurrentiel tel, qu'on ne peut pas (...) être six centimes, 18%, plus chers que Leclerc", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1 mercredi 19 janvier.

Payer le juste prix pour conserver l’artisanat

La semaine dernière, Leclerc avait annoncé la commercialisation de baguettes à 29 centimes. Cette décision avait suscité la colère des agriculteurs et des boulangers. Quant aux clients, ils ne sont pas convaincus par la qualité de ces baguettes moins chères. "Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas la même qualité. C'est souvent du congelé", témoigne l'une d'entre elles, faisant la queue en boulangerie. Un autre client présent dans l'établissement souligne l'importance de la conservation de l'artisanat. "Le juste prix d'une baguette, il faut le payer pour pouvoir continuer à perpétuer un métier important", s'indigne Lionel Livet, boulanger à Paris.