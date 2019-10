Les secrets de fabrication d'une laiterie parisienne

La journaliste Julie Poirier s'est rendue dans une laiterie, dans le 18e arrondissement de Paris. "Voici la cave d'affinage, c'est l’une des rares à Paris. Plusieurs fromages : lait de vache, lait de chèvre ou encore lait de brebis. Des fromages qui sont fabriqués sur place", indique-t-elle. En effet, un peu plus loin, Pierre, fromager, est en train de mouler des fromages de chèvre.

26 kg de fromage par an et par personne

Ce dernier explique que le fromage de chèvre est le plus plébiscité. "Ça fait vraiment partie des produits que l'on vend le plus". Il explique qu'il est en train de réaliser des fromages frais. S'il les laisse reposer une demi-heure, cela donnera des faisselles. S'il attend une demi-heure de plus et qu'il les bat avec un fouet, ça donnera du fromage blanc. Pour les fromages frais, dès le lendemain, il pourra les saler, les retourner, les aromatiser et les vendre. Cette laiterie produit 800 pièces par semaine. En France, on consomme 26 kg de fromage par an et par personne

