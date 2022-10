Les petits plats dans l'écran : avec l’automne vient la récolte de la noix de Grenoble

Alors que l’été tire sa révérence, la récolte de la noix de Grenoble sonne l’arrivée de l’automne. À l’intérieur, tout un monde, chanté en son temps par Charles Trenet, et qui s’ouvre à qui saura bien casser son épaisse coquille. Depuis une dizaine de jours, elles pleuvent sur l’exploitation de Sabine et Marie-Lise Matras, cinquième génération de nuciculteurs, entre Isère et Drôme. "On va avoir un fruit relativement sucré à l’intérieur et une peau de cerneau qui est relativement épaisse, qui amène de l’amertume", décrit Marie-Lise Matras, nucicultrice chez "Noix et Compagnie".

500 grammes par an et par habitant

La récolte de la noix de Grenoble ne dure qu’un mois, pendant lequel ramasseurs et secoueurs tournent à plein régime. Et les mains ne sont pas épargnées. Fraîches, les noix se consomment dix jours maximum. Une fois ramassées, elles sont donc lavées, triées plusieurs fois et séchées, pour une conservation qui peut durer des mois. L’AOP, appellation d'origine protégée, prévoit aussi des contrôles de qualité drastiques. En France, la consommation de la noix, à peine 500 grammes par an et par habitant, est encore très associée aux fêtes de fin d’année, et moins inscrite dans nos habitudes quotidiennes.