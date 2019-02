Les insectes vont-ils disparaître de la Terre d'ici un siècle ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les insectes pourraient disparaître de notre planète d'ici un siècle, c'est le constat alarmant de la revue scientifique mondiale Biological Conservation. Plus de 40% des espèces d'insectes sont en déclin et un tiers d'entre eux est menacé. Selon les chercheurs, cet épisode d'extinction serait le plus important depuis la disparition des dinosaures. Parmi les causes, le changement climatique, la perte de leur habitat et les pratiques de l'agriculture intensive. Les insectes sont essentiels au bon fonctionnement de tous les écosystèmes.

Déclin accéléré

Avec un taux de mortalité huit fois plus rapide que celui des mammifères, oiseaux et reptiles, la masse totale des insectesdans le monde a diminué de 2,5% par an au cours des 30 dernières années. Ce déclin accéléré est aussi une des raisons pour laquelle, à la différence d'il y a quelques décennies, les papillons sont bien moins présents dans les campagnes françaises.

