"Les entreprises doivent redoubler d'efforts pour garantir une huile de palme responsable", estime l'organisation WWF

L'ONG publie ce lundi sa nouvelle évaluation des politiques d'approvisionnement en huile de palme.

WWF publie lundi 20 janvier sa cinquième évaluation des politiques d'approvisionnement en huile de palme. L'ONG a passé en revue 173 entreprises mondiales de production et de distribution de produits de consommation ainsi que de services de restauration pour leur approvisionnement en huile de palme. Les compagnies Ferrero, L'Oréal et Ikéa sont dans le top 5 de ces fiches d'évaluation, avec des notes au-dessus de 19 sur 22. Mais "aucune entreprise n'atteint le meilleur score et la plupart ont encore un long chemin à parcourir pour tenir leurs promesses", regrette WWF dans un communiqué de presse.

WWF écarte "le boycott [qui] n'est pas nécessairement la solution". Elle propose plutôt "un arrêt de l'incorporation [de l'huile de palme] dans les agrocarburants, des efforts accrus pour assurer sa durabilité pour les usages alimentaires et l'interdiction de l'huile de palme non responsable".

"Les entreprises doivent redoubler d'efforts, estime WWF, pour garantir une huile de palme responsable et être en mesure d'atteindre les objectifs "zéro déforestation" que la plupart se sont fixés pour 2020", affirme l'ONG.

L'organisation non-gouvernementale appelle par ailleurs les gouvernements à agir, et réclame avec d'autres ONG "une réglementation européenne" pour interdire l'huile de palme non responsable. Pour permettre cette règlementation, WWF suggère la création "d'un système de diligence raisonnée qui obligerait les entreprises à s'assurer tout le long de la chaîne d'approvisionnement de l'absence de déforestation ou de conversion d'écosystèmes".