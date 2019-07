Les députés vont voter pour ratifier le CETA malgré les critiques

C'était en septembre 2016, le CETA est ratifié. Cet accord supprime par exemple les droits de douane sur 98 % des produits échangés entre l'Union européenne et le Canada et crée un marché gigantesque de 545 millions de consommateurs. Mais ce partenariat ne plait pas à tout le monde. Il inquiète notamment sur les risques sanitaires agricoles et environnementaux. Le gouvernement se veut lui rassurant.

Débats attendus à l'Assemblée nationale

"Les normes environnementales, sanitaires, sociales que nous imposons à nos producteurs, il est évident qu'elles doivent s'imposer aussi aux producteurs qui veulent venir commercer ou investir en France", avait assuré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire le 25 octobre 2017. Les députés voteront mercredi 17 juillet cette ratification et le débat s'annonce houleux cet après-midi.

Le JT

Les autres sujets du JT