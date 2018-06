Les idées claires : Le glyphosate est-il dangereux pour la santé ?

L’utilisation de glyphosate a-t-elle des conséquences néfastes sur la santé ?

Le 27 novembre 2017, Emmanuel Macron annonçait dans un tweet que le glyphosate, un herbicide massivement utilisé partout dans le monde depuis les années 1970, serait interdit en France d’ici trois ans. Le même jour, 18 États-membres de l’UE votaient pourtant pour le renouvellement de la licence de l’herbicide pour cinq ans.

S’il est pour le moment impossible d’obtenir un consensus politique sur l’interdiction de l’herbicide, il est également très difficile d’avoir un consensus scientifique sur sa dangerosité. Les études pointant un éventuel risque sur la santé se suivent mais ne se ressemblent pas.

Un rapport du Journal of the National Cancer Institute, publié en novembre 2017, affirmait que le produit n’augmentait pas le risque de cancer. Une conclusion bien différente de celle du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence spécialisée de l’OMS. L'organisme concluait en 2015 que le glyphosate était "probablement" cancérogène, et un perturbateur endocrinien pour l’homme.

A cette impossibilité d’atteindre un consensus, s’ajoutent des soupçons de conflits d’intérêt entre certaines agences et l’ex-Monsanto (aujourd’hui racheté par l’Allemand Bayer), le géant américain qui a fait du glyphosate son produit-phare. Des liens entre scientifiques et agro-industrie sont régulièrement pointés du doigt et permettent de remettre en cause la sincérité de certaines études.

