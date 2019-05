Languedoc : le temps des cerises est arrivé

Il faut être précis et ne ramasser que les plus mûres. La récolte commence tout juste entre Perpignan (Pyrénées-Orientales) et la frontière espagnole. À cause du froid, il a fallu attendre un peu cette année pour cueillir la fameuse Burlat. Les cerises sont déjà bien goûteuses. Grâce aux conditions climatiques de ces derniers mois, la saison s'annonce fructueuse.

Les premières cerises sont les plus chères

La cerise est le premier fruit à noyau de l'année et la coopérative de Céret (Pyrénées-Orientales) a ouvert ses portes lundi 6 mai. La récolte est triée et emballée à la main avant d'atterrir sur les étals. Ces premières cerises coûtent très cher, de 15 à 20 euros le kilo. Viendra dans 15 jours la cueillette d'autres variétés. Les arboriculteurs de la vallée du Vallespir espèrent récolter cette année 500 tonnes de cerises.

Le JT

Les autres sujets du JT