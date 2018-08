La production viticole en hausse de 25% cette année en France, après un cru 2017 catastrophique

L'année dernière, une vague de gel avait pénalisé l'ensemble des bassins viticoles.

La production de vin en France devrait s'élever, en 2018, à 46,1 millions d'hectolitres, a annoncé, vendredi 24 août, le ministère de l'Agriculture. Ce chiffre est en hausse de 25% par rapport à la terrible année 2017, qui a été marquée notamment par une vague de gel touchant l'ensemble des bassins viticoles.

Si le mildiou a occasionné des pertes, "en revanche la canicule ne semble pas avoir affecté le potentiel de production au 20 août", indique dans un communiqué l'Agreste, services statistiques du ministère. L'organisme table donc sur le retour d'une production conforme à la normale.

Le mildiou a été virulent dans certaines régions

Le mildiou, parasite dont la propagation a été favorisée dans l'ensemble des régions viticoles par une série d'épisodes pluvieux et orageux au printemps, a été "particulièrement virulent dans les bassins de la façade atlantique et surtout de la Méditerranée, où il entraîne des pertes de récolte", indique Agreste. Languedoc-Roussillon, Corse et Sud-Est seraient ainsi les seuls bassins de la production en baisse par rapport à la moyenne quinquennale.