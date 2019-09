Ouragan Dorian : les évacuations sont en cours en Floride

L’ouragan Dorian, de catégorie 5, a frappé dimanche 1er septembre les Bahamas. Aux États-Unis, surtout en Floride, qui pourrait être touchée lundi 2 septembre au soir, des centaines de milliers d'habitants des régions côtières ont été évacués. "Le parking de l'hôtel dans lequel je me trouve est plein et c'est pareil dans tous les établissements situés à quelques kilomètres en retrait des côtes ici en Floride. Tous les résidents qui sont sous le coup des ordres d'évacuation ont afflué. Ce sont principalement ceux qui habitent la bande littorale inondable, mais il y a aussi ceux qui habitent des maisons en préfabriqués et des mobile-homes", explique Stéphanie Desjars en direct de Fort Pierce en Floride (États-Unis).

Les dégâts pourraient être catastrophiques

Des ordres d'évacuation qui concernent aussi désormais la Géorgie et la Caroline du Sud. "Cet ouragan Dorian, ce monstre, est attendu vers minuit heure locale au large de Palm Beach. C'est un peu au nord de Miami. Il va ensuite poursuivre sa route en remontant le long de la côte. À quelle distance ? C'est toute la question aujourd’hui, les dégâts pourraient être catastrophiques", conclut la journaliste.

