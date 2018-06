Les deux syndicats agricoles avaient déclenché leur mouvement de blocage pour protester contre l'autorisation donnée à Total d'importer de l'huile de palme.

La FNSEA et les Jeunes agriculteurs appellent à arrêter le blocage des raffineries et des dépôts de carburant, lancé dimanche soir pour protester contre la concurrence de l'huile de palme, moins chère et importée notamment d'Asie. Les deux syndicats agricoles l'ont annoncé, mercredi 13 juin, lors d'une conférence de presse commune, au lendemain d'une réunion avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert.

La @FNSEA et les @JeunesAgri appellent les #agriculteurs à suspendre les blocages de dépôts pétroliers pic.twitter.com/cSvUr9i9kG — Guillaume Gaven (@GuillaumeGaven) 13 juin 2018

Une quinzaine de sites bloqués

La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a souligné que la suspension serait progressive dans la journée. Invitée de France 2, plus tôt mercredi matin, la dirigeante du syndicat avait reconnu que les discussions avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, avaient produit des avancées.

Les deux syndicats agricoles avaient déclenché leur mouvement de blocage pour protester contre l'autorisation donnée au groupe pétrolier Total d'importer de l'huile de palme pour faire tourner sa raffinerie d'agrocarburants de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis dimanche soir, une quinzaine de dépôts de carburant et de raffineries étaient bloqués.