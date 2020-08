L'agriculture sous LED, une spécialité néerlandaise

Aux Pays-Bas, les champs ne dorment jamais. Sous des lignes violettes très graphiques, les plantations de salade s'étendent à perte de vue. En l'absence de soleil, les LED prennent le relais. Elles sont deux fois plus économiques qu'un éclairage classique, et permettent de diffuser un spectre de couleurs idéal pour les plantes. "Les LED sont allumées dans des séquences qui sont adaptées pour que les plantes puissent grandir de manière optimale. En ce moment c'est de 2 heures du matin à 14 heures", explique Alexandre Fahandezh, responsable du développement à "Sibérië".

Une main d'oeuvre automatisée

Le producteur reste discret sur le coût de cet éclairage artificiel mais des études estiment à plus de 120 000 euros par an d'électricité le coût en électricité et chauffage pour cette serre de 9 hectares. En revanche, la main d'oeuvre est peu coûteuse. Toute la chaîne est entièrement automatisée. Un robot sème les graines dans des pots de terre et les dispose sur des rails. D'autres machines vont les transférer au fur et à mesure qu'elles grandissent, en leur apportant ce dont elles ont besoin.

