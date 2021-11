Kenya : le pyrèthre, fleur et insecticide naturel

Au Kenya, dans la vallée du Rift, se trouve une espèce de fleurs ressemblant à une marguerite, et faisant office d'insecticide naturel. La culture de cette plante est beaucoup plus rentable que celle de céréales comme le maïs ou le haricot. Une fois cultivée, la fleur de pyrèthre est transformée en poudre puis en serpentin.

La vallée du Rift (Kenya) est recouverte d'une multitude de taches blanches, de plus en plus nombreuses depuis quelques années. Il s'agit des pyrèthres, des fleurs au cœur jaune que l'on pourrait confondre avec des marguerites. Dans le cœur jaune de cette fleur blanche, figure une toxine naturelle qui fait office de puissant insecticide. Depuis quelques années, les pyrèthres font leur grand retour : "on a toutes commencé ensemble à s'occuper du pyrèthre, avant on cultivait uniquement des haricots et du maïs", témoigne Lucy Lemuya, une des cultivatrices.

Récoltable en trois mois

Sur l'une des collines, les fleurs poussent très facilement, mais uniquement entre 2 200 et 2 800 mètres d'altitude. Trois mois après la plantation des premières graines, les cultivatrices ont déjà entamé les récoltes. Certains entrepreneurs les ont déjà sollicitées et sont prêts à leur acheter toute la collection disponible. "Le climat ici est vraiment idéal. Il fait suffisamment chaud, il pleut souvent et c'est très vallonné", déclare James Maina, l'un des acheteurs.