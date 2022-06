Italie : la Sardaigne confrontée à une invasion de sauterelles

C'est l'une des plaies naturelles les plus redoutées depuis des millénaires. En Sardaigne (Italie), les sauterelles dévorent champs et récoltes sur leur passage. Les agriculteurs font les frais de ces essaims dont le déplacement est incontrôlable. "Sur mon terrain, elles ont d'abord attaqué les feuilles d'olivier. Maintenant, elles sont en train de détruire mon potager. On m'a dit qu'elles étaient nombreuses mais, à ce point-là, je ne pensais pas", explique Peppino Uto, exploitant agricole.



30 000 hectares de champs déjà détruits

Les sauterelles sont présentes par millions. 30 000 hectares de champs ont déjà été détruits sur l'île de la Sardaigne, et près de 250 tonnes de végétaux sont engloutis chaque jour. Désormais, les insectes avancent vers les villes du centre de l'île. Déjà, ils colonisent les trottoirs d'Ottana (Italie), une bourgade de 2 500 habitants. Pour éviter de plus grosses pertes, certains agriculteurs moissonnent leurs champs en avance. Cette prolifération d'insectes est de plus en plus régulière, due aux fortes chaleurs et à la sécheresse.