Israël : une imprimante 3D pour concevoir des steaks hachés sans... viande

L'entreprise Beyond Meat ambitionne de vendre dès 2020 une imprimante 3D pour fabriquer un steak haché sans un gramme de bœuf. Les ingrédients : des poudres de protéines végétales (soja notamment) et beaucoup d'arômes alimentaires. Pour obtenir une graisse aussi épaisse que la graisse de bœuf, "un mélange à base d'huile de palme, avec quelques additifs", confie un membre du laboratoire situé en Israël. Et aussi du faux sang végétal contenant des arômes artificiels, mais "aucun ingrédient d'origine animale", garantit-il.

Les investisseurs séduits

Dans les assiettes des consommateurs, une promesse : le même goût, la même apparence que la viande sans polluer l'environnement ni tuer le moindre animal. C'est un marché gigantesque sur lequel les industriels misent des milliards d'euros. L'action Beyond Meat a bondi de 160% pour sa première journée de cotation.



