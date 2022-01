Isère : des projets de trufficulture voient le jour

Plusieurs trufficulteurs lancent leur projet en Isère. Ils profitent notamment d’un encadrement et aussi d’aides financières du département.

Trufficulteur dans l’Isère, Damien Passerat-de-la-Chapelle est accompagné de son chien Léon pour réussir une mission bien précise : trouver des truffes. Et l’animal a eu du flair : en quelques minutes seulement, il en a repéré trois dans un endroit qui doit rester secret. Et pour cause, depuis la modernisation de l’agriculture, les truffières sauvages comme celle-ci ont quasiment disparu.

Des subventions du département

Pour sauver la truffe iséroise, il existe une solution : la replanter. Il a deux mois, Guillaume Bert, trufficulteur, a mis en terre 150 chênes truffiers sur une parcelle en friche. Pour l’accompagner dans ce projet, il a pu compter sur le soutien de Serge Varambon, vice-président du syndicat des truffficulteurs en Isère. "C’est un travail qui n’est pas toujours facile mais on constate que c’est en train de s’enraciner", déclare ce dernier. Pour soutenir cette tendance, le département de l’Isère subventionne les projets de trufficulture. Dans son cas, Guillaume Bert sera remboursé de 40% des montants des travaux.