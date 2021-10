Irlande : au cœur de la récolte de citrouilles

En Irlande, l'automne commence à s'emparer du paysage verdâtre, basculant lentement vers des teintes orangées et apportant des vents frais. La saison idéale pour consommer un des légumes préférés des Irlandais : la citrouille. À Girley (Irlande), le légume est caché sous de nombreuses feuilles. Un jeu de cache-cache débute entre Tom Dillon, producteur de citrouilles, et ces légumes. Près de 20 000 citrouilles devront être récoltées en un mois. "C'est maintenant qu'il faut les cueillir, les couper et les vendre", indique le producteur, qui effectue ses récoltes en famille, laquelle a débuté depuis plusieurs décennies.



Les clients à la recherche d'une citrouille d'Halloween

Le terrain de production de citrouilles est accessible à de nombreux clients, qui se ruent en famille chez Tom Dillon afin d'obtenir une belle citrouille pour fêter Halloween. "On va d'abord peindre la citrouille, puis mettre des gommettes dessus et ensuite on les creusera", explique une mère de famille. Le producteur donne même des leçons pour bien creuser sa citrouille. Une tradition plus irlandaise qu'il n'y paraît. Ce sont les Celtes qui ont débuté cette tradition, l'apportant en Amérique après avoir immigré.