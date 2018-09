Interdiction des néonicotinoïdes : les apiculteurs soulagés, mais toujours vigilants

C'est une victoire pour les apiculteurs et les défenseurs de la biodiversité. Les pesticides tueurs d'abeilles sont désormais interdits en France. Ainsi, 80% des plantes sont dépendantes de la pollinisation, c'est dire l'importance des abeilles pour l'homme, mais d'autres toxiques restent d'usage. Mais c'est une première victoire, tant les abeilles changeaient de comportement et ne retrouvez plus la ruche.

Les pesticides restent dans le sol

"C'est une très bonne nouvelle, on espère que ça serve pour les molécules à venir, qu'on n'ait pas 20 ans de lutte pour arriver à une interdiction", se félicite un apiculteur toulousain. "C'est des produits extrêmement rémanents, qui restent dans le sol pendant plusieurs années, et donc qui ont toujours un impact sur la floraison", explique néanmoins un apiculteur en Auvergne. En parallèle, les industriels tentent de contourner la règle, en produisant des produits qui ne sont pas classés comme néonicotinoïdes, mais qui en ont les effets.

