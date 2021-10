Innovation : inauguration de la ferme du futur au Danemark

Direction Taastrup, à l’ouest de Copenhague (Danemark). A cette époque, les températures sont déjà fraiches et le soleil se couche de plus en plus tôt. Pourtant, les saisons ne définissent plus le rythme de la production agricole. La plus grande ferme verticale d’Europe vient d'être inaugurée. Un hangar de 7000m2 avec des rangées de cultures superposées sur 14 étages.

La plus grande ferme verticale d’Europe vient d'être inaugurée à Taastrup, au Danemark. Un hangar de 7000m2 avec des rangées de cultures superposées sur 14 étages et pourtant, à première vue, cela ressemble plus à un simple hangar dans une zone industrielle de Copenhague. À l'intérieur, l'univers est futuriste dans lequel pousse des milliers de légumes sans terre ni soleil. "Pour rentrer dans cette ferme, il faut passer dans une soufflerie pour éliminer tout risque de bactéries ou d'insectes à l'intérieur", explique Julien Gasparutto, journaliste à France Télévisions.



250 fois plus productifs qu'une ferme classique

Anders Rieman, le propriétaire des lieux, n'est pas un agriculteur mais un ancien banquier. C'est en travaillant sur des modèles mathématiques qu'il a eu l'idée d'un tel projet. "Nous travaillons sur 14 étages de production. Une ferme traditionnelle fait deux récoltes par an et nous faisons 15 récoltes par an. On produit 250 fois plus qu'une ferme classique sur une même superficie", raconte Anders Rieman, le PDG de Nordic Harvest.