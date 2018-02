Industriels chinois : une aubaine pour le lait français ?

Au cœur de la campagne normande, une usine laitière vient d'être construite afin de partir à la conquête du marché chinois. Depuis 8 mois, cette coopérative exporte son lait en Chine : l'objectif est la production de 690 millions de briques de lait par an. Chaque semaine 110 containers sont envoyés en Chine. Le lait est fourni par 1 200 éleveurs de la région et un contrat de dix ans a été signé, intégrant un prix plus élevé que celui du marché actuel. Parmi les éleveurs de la coopérative, Alain et Julie Blouet, qui considère que l'avenir est vers la Chine. Les deux exploitants se sont endettés pour se fournir deux nouveaux robots de traite.

2% de la production part en Chine

En Chine, la natalité explose et la qualité et la production de lait est insuffisante. Des entreprises françaises ont investi dans le marché de la poudre de lait infantile. Une infime partie du lait français part aujourd'hui vers la Chine, seulement 2% de la production nationale.

