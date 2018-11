Indre-et-Loire : des potagers fournis même en automne

Anne-Marie Nageleisen cultive en toute saison. En automne, son jardin n'est pas en sommeil, bien au contraire. "C'est la saison où le sol se régénère, donc c'est la plus belle saison pour moi", confie-t-elle. Des tomates, des poivrons, des choux-fleurs... Une profusion de légumes. Sa méthode : le jardinage en carrés posés sur le sol. Elle permet d'avoir un potager très productif. Une méthode qui a conquis ses amis.

Mélanger les saveurs

Ici, on ne retourne pas complètement la terre pour respecter la vie du sol. Et en automne, on peut encore faire des semis, parfois jusqu'en novembre. Avec les courges, Anne-Marie Nageleisen invente ses propres recettes. Aujourd'hui, ce sera une soupe de butternut au miel et aux poires confites, avec du lait, un oignon, et un zeste de citron vert, pour mélanger les saveurs. Dans son potager, le mariage coloré des légumes et des fleurs est toujours visible, comme pour prolonger l'été.

Le JT

Les autres sujets du JT