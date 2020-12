Inde : les agriculteurs en révolte

Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs indiens dénoncent la politique libérale qui pourrait faire baisser le prix d’achat de leurs denrées. Massé aux portes de la capitale indienne, le cortège s’étend sur des kilomètres. De leurs campagnes, ces agriculteurs ont emporté avec eux leurs tracteurs et leurs bêtes, bien décidés à bloquer cette voie d’accès aussi longtemps qu’il le faudra. Tous ici s’opposent à de nouvelles lois qui viennent libéraliser le marché agricole.

"Je ne partirai pas"

"C’est ma remorque et c’est devenu ma maison", affirme un agriculteur. Il refuse de quitter les lieux, et tient tenir le siège dans son camion. "S’il faut rester cinq ou six mois, je ne partirai pas." En Inde, les marchands vendent leurs produits sur des marchés d’État, à prix fixes. Avec les nouvelles réformes, ils pourront proposer leurs produits à des entreprises privées. Ils craignent une baisse du prix d’achat, sous la pression de grands groupes.

