Hérault : des huîtres colorées uniques à Bouzigues

À Bouzigues, dans l'Hérault, au milieu des dix hectares exploités par la famille Tarbouriech, sur l'étang de Thau, se cache un véritable trésor. Au début du printemps, des huîtres très spéciales ont été confiées à un acteur majeur de la conchyliculture en Méditerranée, Florent Tarbouriech. Les huîtres n'ont que dix mois, et déjà, leur identité se révèle ; ce qui les rend uniques, c'est leur couleur. Ainsi, l'huître dorée plaît particulièrement au PDG de la Société de conchyliculture. "Ce ne sont plus des huîtres à nacre, ce sont des huîtres en or massif ! Elles sont magnifiques, c'est la nature qui fait ça, ce n'est pas nous (...). On est à cheval entre la gastronomie et l'art", évoque Florent Tarbouriech.



Des huîtres atypiques

Cette première génération d'huîtres colorées trouve son origine sur la côte Atlantique. Les scientifiques de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ont arpenté le littoral à marée basse pour isoler des huîtres sauvages. "Il y avait certains individus qui présentaient des pigmentations assez atypiques, soit dorée, partiellement ou en totalité, soit violette (...). On les a échantillonnés, mis de côté, conditionnés pour la reproduction", explique Chin-Long Ky, chercheur en génétique et génomique, qui ajoute que toutes les combinaisons de couleurs ont été réalisées "pour comprendre la génétique qu'il y a derrière cette pigmentation".