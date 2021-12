Haute-Marne : la reconversion de Samuel Aubry, passé d’ingénieur en travaux publics à éleveur de porcs

Mercredi 22 décembre, le 13 Heures de France 2 va à la rencontre des habitants de Chaumont (Haute-Marne). Éleveur de porcs, Samuel Aubry s’y est installé il y a quatre ans. Il est revenu là où il avait grandi après avoir d’abord fait carrière en tant qu’ingénieur en travaux publics. Une décision motivée par des raisons personnelles avant tout : il a fait ce choix à la suite de la naissance de son fils Marius. "Je voulais me poser et j’ai décidé de reprendre l’exploitation familiale", explique-t-il.



"Aujourd’hui, je gagne moins"

Il a choisi de s’installer dans la ville de Chaumont et de faire chaque jour le trajet jusqu’à son exploitation qui se trouve en dehors de la ville. Une fois s’être reconverti, Samuel Aubry se retrouve dans une situation économique plus difficile. "Aujourd’hui, je gagne moins mais j’arrive à vivre", confie-t-il. "C’est plus dur, on fait beaucoup plus d’heures." Il explique avoir embauché des salariés mais aimerait à l’avenir une baisse des charges.