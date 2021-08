Haut-Rhin : les mirabelles récoltées avec un mois de retard

Mercredi 11 août, les premières mirabelles ont été récoltées, enfin, dans le Haut-Rhin. D'habitude, la récolte débute à la mi-juillet, mais le mauvais temps de cet été a retardé l'échéance d'un mois, du jamais vu. "C'est très compliqué cette année, on a eu énormément de pluie, ça a retardé la maturité du fruit, et du coup, ce n'est pas mûr, ou c'est déjà mou, ça a éclaté", explique Mike Bittenbinder, chef d'équipe dans une exploitation.

Des fruits très hétérogènes

Les arbres ont échappé aux gelées du printemps, mais c'est l'eau qui a noyé les sols. La qualité des mirabelles est donc très hétérogène. "Il y aura des petites mirabelles vertes, mais aussi des complètement pourries. Ce que l'on a le plus cette année, ce sont les éclatées, et celles-ci sont invendables parce qu'une fois récoltées, elles vont pourrir", détaille Axel Dillenseger, arboriculteur. Les fruits les plus touchés partiront en distillerie ou en industrie pour faire des compotes et confitures.