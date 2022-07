Guerre en Ukraine : Moscou et Kiev signent un accord pour la reprise des exportations de céréales bloquées par le conflit

Vendredi 22 juillet, l'Ukraine et la Russie ont signé, chacune de leur côté, un accord avec la Turquie et les Nations unies pour permettre la reprise des exportations de céréales bloquées par la guerre.

Une signature pour éviter une crise alimentaire mondiale. La Russie et l'Ukraine, qui pèsent à elles seules pour 30 % du commerce du blé, sont parvenues à un accord permettant la reprise des exportations de céréales bloquées par la guerre, vendredi 22 juillet. Les deux pays ont signé deux textes identiques mais séparés, à la demande de l'Ukraine.



Un allègement des sanctions occidentales contre la Russie

Les Nations unies ont salué un accord sans précédent. "C'est un soulagement pour les pays au bord de la faillite, et pour tous les pays menacés par la famine", a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Grâce à des corridors sécurisés sur la mer Noire, et des cessez-le-feu localisés sur les zones de passage, 25 millions de tonnes de céréales, jusqu'ici immobilisées dans les ports ukrainiens, pourront être acheminées dans le monde. En contrepartie, Vladimir Poutine a obtenu un allègement des sanctions occidentales. Les exportations russes de produits agricoles ne seront ainsi plus pénalisées.