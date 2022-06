Guerre en Ukraine : les agriculteurs s'inquiètent de voir leurs récoltes bloquées

Malgré la guerre, les agriculteurs ukrainiens continuent de cultiver leurs terres et espèrent récupérer des récoltes. Mais l'impossibilité de les exporter rend la situation difficile.

Le port de Mykolaïv est totalement à l'arrêt. Depuis trois mois, plus aucun bateau ukrainien ne sort. Ils sont bloqués par les navires de guerre russes. À 20 kilomètres de là, les conséquences sont visibles. "Ici, nous avons 500 tonnes d'orge rien que dans ce hangar", témoigne Nadia Ivanova. Agricultrice et élue locale, elle a vu sa production s'accumuler, sans possibilité de l'exporter. "Ce sont des semences que les Ukrainiens n'utilisent pas, elles ne se vendent pas. Et ce n'est pas bon pour nous", s'inquiète-t-elle.

L'économie régionale est menacée

Nadia Ivanova craint la faillite : elle ne sait pas où elle stockera la prochaine récolte. L'économie régionale, dépendante à plus de 65% de ses exportations de céréales, est sérieusement menacée. "Les forces russes n'épargnent pas les installations agricoles. Ici, une frappe s'est abattue le 7 mars dernier. Personne n'a été blessé", raconte Madjid Khiat, envoyé spécial à Mykolaïv.