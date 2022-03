Guerre en Ukraine : l’approvisionnement mondial en matières premières est affecté

L'Ukraine est l'ancien grenier de l'ex-URSS. Actuellement, selon les spécialistes, six millions de tonnes de blé et 19 millions de tonnes de maïs attendent d’être exportées dans le monde entier. Car depuis une semaine, les échanges sont à l'arrêt et les villes portuaires sont attaquées. En conséquence, cela pourrait fortement pénaliser les éleveurs en Europe. Au Maghreb, certains experts redoutent même un risque de famine. Lors des dernières émeutes de la faim, le prix du blé était sur des niveaux inférieurs à ceux actuels.

La Russie, deuxième producteur mondial d’aluminium

Les sanctions occidentales n'arrangent rien. La Russie fournit un sixième des matières premières de l'ensemble de la planète. C'est par exemple le deuxième producteur mondial d'aluminium et le troisième producteur mondial de titane. Des métaux souvent indispensables au développement d'une industrie plus verte.