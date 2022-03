Guerre en Ukraine : la sécurité alimentaire mondiale est en danger, alerte le FMI

L'Ukraine et la Russie font partie des plus grands exportateurs de blé au monde.

Moins de trois semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine, les prix de l'énergie, ainsi que celui des matières premières et agricoles ont flambé. Mais le conflit met aussi en péril la sécurité alimentaire mondiale, prévient lundi 14 mars le Fonds monétaire international (FMI). Pour une denrée comme le blé, dont l'Ukraine est un gros producteur, les effets pourraient être encore plus dramatiques, ajoute l'institution basée à Washington. "Les perturbations de la saison agricole de printemps pourraient freiner les exportations, ainsi que la croissance et mettre en péril la sécurité alimentaire" mondiale, précisent les auteurs du rapport.

Car l'Ukraine, surnommée le "grenier de l'Europe", et la Russie font partie des plus grands exportateurs de blé au monde. A elles deux, elles détiennent environ un tiers du commerce mondial. La majeure partie du blé ukrainien est exportée en été et en automne. Plus la guerre dure, plus les exportations vont être compromises, avec des conséquences pour les réserves actuelles et futures.

"Les perturbations des exportations en mer Noire ont des effets immédiats pour des pays comme l'Égypte, qui dépendent fortement des importations de céréales en provenance de Russie et d'Ukraine", a souligné le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un rapport publié vendredi. Et au-delà des pays recevant des céréales de la mer Noire, "ceux dépendant plus largement des importations de céréales sont en première ligne", car les prix alimentaires domestiques grimpent, conséquence de la hausse des prix sur les marchés mondiaux des céréales, ajoute l'organisme d'aide alimentaire des Nations Unies.