Guerre en Ukraine : la FNSEA va lancer "une action de solidarité" pour aider les Ukrainiens, dit sa présidente

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, annonce samedi 26 février au matin sur franceinfo vouloir lancer "une action de solidarité" pour aider les Ukrainiens. "Nous allons lancer, au niveau européen et en France, une action de solidarité pour collecter des dons et peut-être accueillir des réfugiés" ukrainiens, a détaillé la patronne du syndicat agricole.

Pour elle, l’appel à la solidarité nationale du président de la République concerne aussi bien le peuple ukrainien que "ceux qui nourrissent", à savoir les agriculteurs qui risquent de subir les conséquences économiques de cette guerre.

On ne peut pas rester inertes et les voir se laisser bombarder, détruire de cette façon-là par un autocrate, un dictateur, donc je lancerai cette initiative pour pouvoir faire un geste pour le peuple ukrainien et pour les agriculteurs ukrainiens