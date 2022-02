Guerre en Ukraine : des conséquences sur l'agriculture française ?

Dans cet élevage de truies, Bernard Comte, un éleveur de porcs français, est inquiet. Depuis la pandémie de Covid-19, entre les mauvaises récoltes et le fret perturbé, il paye chaque mois de plus en plus cher l'alimentation de ses bêtes. "Le cours des céréales, ça a augmenté de 25%-30% depuis l'été jusqu'à aujourd'hui et là, ça a pris 20% en huit jours", témoigne l'agriculture.

Les agriculteurs sont inquiets

La Russie est le premier exportateur mondial de blé, de quoi perturber durablement les cours. Cet agriculteur espère limiter le choc en produisant 50% de ses céréales. Pour faire face, Emmanuel Macron a promis un plan de soutien pour sécuriser les revenus. "C'est des enveloppes faramineuses, mais ça ne représente pas beaucoup au niveau de chaque exploitation. Il faut partager l'enveloppe et du coup ça ne fait pas des grosses sommes", ajoute Bernard Comte. Toutes les filières redoutent d'être touchées.