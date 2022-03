Grippe aviaire : les éleveurs déplorent une hécatombe

Tenter de tenir bon face à une perte colossale. Thierry Lumineau, éleveur de volailles en Vendée, a vu ses 13 000 dindons décimés en quelques jours seulement, touchés par le pire épisode de grippe aviaire qu'aient jamais connu la France et l'Europe. "Tu perds trois mois de travail, tu perds tes animaux. C'est du vivant qui crève", déplore Thierry Lumineau, qui avoue n'avoir "jamais vu ça".



Les inquiétudes se portent sur la Bretagne

Pour tenter d'éradiquer le virus, les autorités ont décidé de mettre en place des mesures radicales. En Vendée, plus de 500 élevages ont dû subir des opérations de dépeuplement inédites. Au total, 14 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre. Et si la Vendée est jusque-là le département le plus touché, les inquiétudes se portent désormais sur la Bretagne, première région de production de poulets. Un troisième foyer vient d'être découvert en Ille-et-Vilaine, et près de 90 000 animaux vont être abattus.