Grippe aviaire : l'Europe forcée à des abatages de masse

Les spécialistes sont inquiets, alors que 47 millions de volailles ont été abattues cette année en Europe. Près de 2 500 foyers de contamination à la grippe aviaire ont été détectés en un an. Des cas ont été signalés dans le sud du Portugal, dans le nord de la Norvège et jusqu'à l'est, en Ukraine. 37 pays sont concernés. Le virus s'est particulièrement propagé pendant l'été, alors que normalement, à cette période, l'épidémie est plutôt censée décliner.

Un humain contaminé

Les autorités surveillent aussi des transmissions aux autres mammifères, car de nombreux cas ont été détectés chez les renards, les phoques ou les dauphins. La contamination à l'homme reste très rare, mais, lundi 3 octobre au soir, l'Espagne a indiqué qu'une personne avait été contaminée à la mi-septembre dans le centre du pays, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto, depuis Bruxelles.