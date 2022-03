Grippe aviaire : en Vendée, les éleveurs de volailles sont inquiets

L'épidémie de grippe aviaire se répand en France et a déjà causé l'abattage de plus de 14 millions de volailles. En Vendée, lundi 28 mars, les éleveurs sont inquiets.

Lundi 28 mars, la France connaît une épidémie de grippe aviaire intense, 14 millions de volailles ont été abattues. "Je n'ai jamais vu ça et j'espère ne jamais le revoir", témoigne Thierry Lumineau, président de la section avicole de Vendée. Avec la grippe aviaire, cet éleveur de volailles a perdu 13 000 dindons en trois jours. Plus de la moitié des exploitations vendéennes sont touchées. "On va être quatre ou cinq mois sans mettre de volailles en place. Donc ça veut dire autant de temps sans ressource", explique Jacques Dupont, éleveur de volailles, qui a dû abattre ses 9 000 canards. En conséquence, les prix pourraient augmenter pour les consommateurs.

Des indemnités attendues par les éleveurs

"Il faut passer des messages à l'État pour qu'il soit très réactif dans les indemnités. (…) Il y eu un cas en Deux-Sèvres l'année dernière, on a eu les aides 13 mois après. Ce n'est pas concevable", annonce Alain Chabauty, président de la FNSEA 79.