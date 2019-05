GRAND FORMAT. Pêche, agriculture, environnement... Comment Bruxelles a changé la vie de ces Français

A 5h50, les cheveux châtain noués et vêtue de son bleu de travail, la jeune Bretonne prend place en cuisine. Il est l’heure de dorer la pâte des viennoiseries avant la fournée, puis de saluer les nouveaux collègues. L’ex-apprentie reprend tous ses repères après six mois d’expatriation dans la ville italienne de Florence. Une expérience permise grâce à une bourse du programme Erasmus+ , la mobilité des jeunes dans l’UE, ouverte aux apprentis. L’opportunité, possible depuis 1995, a permis à plus de 18 000 jeunes Français issus de la formation professionnelle de s’expatrier en 2018. Une opportunité qui s’est vite révélée "unique et exceptionnelle" pour Anaëlle.

Une centaine de kilomètres à l’ouest de Lorient, la commune rurale de Limerzel (Morbihan) est plongée dans la pénombre quand Anaëlle Morice empreinte la route. Le tableau de bord de sa voiture affiche 5h25. La jeune femme de 22 ans, blouson de cuir noir et baskets rose, est détendue. Dans 35 minutes, elle commencera pourtant un nouveau travail en CDI à la pâtisserie Gaël de Muzillac, où elle a fait ses armes comme apprentie. "Le fait de revenir d’Italie me donne plus de confiance, assure Anaëlle Morice. Une fois qu’on a réussi à s’intégrer dans une entreprise à l’étranger, la pression retombe."

L’histoire de ce voyage commence au centre de formation d’apprentis (CFA) de Vannes (Morbihan), en juin 2018. Anaëlle Morice y termine sept ans d’études et d’apprentissage en cuisine, en chocolaterie et en pâtisserie. Depuis son Morbihan natal, la pâtissière rêve d’une expérience au-delà des frontières, mais "la peur de tout quitter" la freine. En ce début d’été, la référente mobilité du CFA lui parle une nouvelle fois d’Erasmus+. Anaëlle Morice hésite, craignant de devoir trouver, seule, une entreprise étrangère. C’est un appel de cette même référente, un mois plus tard, qui change la donne. La région lance un nouveau programme Erasmus+, Mobi Pro, et la jeune femme pourrait être la première à le tester. Tout est prévu : deux entreprises florentines l’attendent déjà, tout comme des cours d’italien, de pâtisserie et de desserts. "Pour moi, c’était maintenant ou jamais. J’ai dit oui tout de suite, lâche-t-elle. Je ne savais pas trop dans quoi j’embarquais, mais je me disais que, personnellement, cela allait être riche."

Anaëlle Morice et des amis bretons, également en séjour Erasmus+ à Florence, lors d'un voyage aux Cinque Terre. (ANAELLE MORICE / FRANCEINFO)

Le départ est donné le 25 octobre. Laissant famille, amis et compagnon, Anaëlle Morice décolle avec quatre autres apprentis bretons, dont son futur colocataire, Vladimir. Dans ses poches, sept cents euros mensuels de Pôle emploi, une bourse de 5 200 euros de l’Union européenne, qui financera ses cours – pour un montant de 2 000 euros – et son logement. Vladimir et Anaëlle trouvent un deux pièces de 30m2 en plein cœur de Florence, qu'ils divisent en deux. Quatre jours plus tard, l'expatriée française fait son entrée au prestigieux Gran Caffè San Marco et commence un stage de cinq mois sans parler un mot d'italien. "Notre travail, il se fait avec les mains. On communiquait comme ça au début !", s’amuse la jeune femme. Six jours sur sept, de 6 heures à midi, la stagiaire prépare viennoiseries et biscuits servis au café, entourée de collègues "très accueillants". Après le travail, elle s’essaie à l’italien, à raison de deux heures quotidiennes. Les rencontres se multiplient.